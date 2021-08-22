الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولايتي كونيتيكت ونيويورك بسبب العاصفة هنري

المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة طوارئ في ولايتي كونيتيكت ونيويورك وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية هنري التي بدأت أمس 21 أغسطس.

وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في 12 مقاطعة في ولاية كونيتيكت و 25 مقاطعة في ولاية نيويورك من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 بالمئة من التمويل الفيدرالي.