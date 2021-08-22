احدث الأخبار

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولايتي كونيتيكت ونيويورك بسبب العاصفة هنري
دولي
 تدشين الموقع الإلكتروني لـ «مهرجان صفري بيشة»
منطقة عسير
 “التعاون الإسلامي” تدين المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخّخة
محليات
 تفجير انتحاري يستهدف نقطة تفتيش في بلدة زلة الليبية
دولي
 وزير “البيئة” يزور السوق الشعبي بعرعر
منطقة الحدود الشمالية
 22345 إحصائية مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من فيروس كورونا
محليات
 فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة الحدود الشمال يحتفلون بمناسبه اليوم العالمي للعمل الانساني
منطقة الحدود الشمالية
 ” إخاء عسير ” تفعل مجموعة من المبادرات لخدمة المستفيدين
منطقة عسير
 النيابة: السلامة المرورية تتمتع بحماية جزائية مشدّدة تُرتب على السائق مسؤولية تجاه السلوكيات والممارسات
محليات
 وزير التعليم يتفقّد مركز تقديم اللقاحات بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
أبرز المواد
 التسوية الودية بالرياض تستعيد حقوق مقيمان بمبلغ يقارب الثلاثة ملايين ريال
أبرز المواد
 «الصحة»: أكثر من 97% من سن12-18 تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا
أبرز المواد
الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولايتي كونيتيكت ونيويورك بسبب العاصفة هنري

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولايتي كونيتيكت ونيويورك بسبب العاصفة هنري

دولي
تدشين الموقع الإلكتروني لـ «مهرجان صفري بيشة»

تدشين الموقع الإلكتروني لـ «مهرجان صفري بيشة»

منطقة عسير
“التعاون الإسلامي” تدين المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخّخة

“التعاون الإسلامي” تدين المحاولة الحوثية الفاشلة لاستهداف المدنيين في خميس مشيط بطائرة مفخّخة

محليات
تفجير انتحاري يستهدف نقطة تفتيش في بلدة زلة الليبية

تفجير انتحاري يستهدف نقطة تفتيش في بلدة زلة الليبية

دولي

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولايتي كونيتيكت ونيويورك بسبب العاصفة هنري

الرئيس الأمريكي يعلن حالة الطوارئ في ولايتي كونيتيكت ونيويورك بسبب العاصفة هنري
http://almnatiq.net/?p=1015944
المناطق - وكالات

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة طوارئ في ولايتي كونيتيكت ونيويورك وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية هنري التي بدأت أمس 21 أغسطس.
وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في 12 مقاطعة في ولاية كونيتيكت و 25 مقاطعة في ولاية نيويورك من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 بالمئة من التمويل الفيدرالي.

روابط ذات صلة

تفجير انتحاري يستهدف نقطة تفتيش في بلدة زلة الليبية

تفجير انتحاري يستهدف نقطة تفتيش في بلدة زلة الليبية
بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 3.036 مستفيداً خلال أسبوع

بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة.. مركز الجعدة الصحي يقدم خدماته لـ 3.036 مستفيداً خلال أسبوع
مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

مركز الملك سلمان للإغاثة يواصل تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمحافظتي حجة وصعدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*