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دعوة أممية إلى إنشاء جسر جوي إنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أفغانستان

دعوة أممية إلى إنشاء جسر جوي إنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أفغانستان

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دعوة أممية إلى إنشاء جسر جوي إنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أفغانستان

دعوة أممية إلى إنشاء جسر جوي إنساني لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة في أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1015945
المناطق - وكالات

دعت منظمة الصحة العالمية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) إلى إنشاء جسر جوي إنساني فوري لإيصال المساعدات بشكل متواصل ودون عوائق إلى أفغانستان.
وطالبت الوكالتان في بيان صحفي مشترك بمساعدتهما لإيصال الإمدادات الصحية الحيوية إلى أفغانستان، مشيرتينِ إلى أنه حتى قبل الأحداث في الأسابيع الماضية كانت أفغانستان تمثل ثالث أكبر عملية إنسانية في العالم، مع أكثر من 18 مليون شخص بحاجة إلى المساعدة.
وأكد البيان أنه بينما كان التركيز الرئيس خلال الأيام الماضية على العمليات الجوية الكبرى لإجلاء الأجانب والأفغان المعرضين للخطر، لا ينبغي ولا يمكن إهمال الاحتياجات الإنسانية الهائلة التي تواجه غالبية السكان.
ودعت منظمة الصحة العالمية واليونيسف إلى إتاحة الوصول الفوري ودون عوائق لتوصيل الأدوية وغيرها من المستلزمات المنقذة للحياة إلى ملايين الأشخاص المحتاجين إلى المساعدة، بمن فيهم 300,000 شخص نزحوا خلال الشهرين الماضيين.

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