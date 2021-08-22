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الاقتصاد
“ولاية” تطلق رابطاً إلكترونياً لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

“ولاية” تطلق رابطاً إلكترونياً لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

منطقة مكة المكرمة

“ولاية” تطلق رابطاً إلكترونياً لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

“ولاية” تطلق رابطاً إلكترونياً لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=1015946
المناطق - مكة المكرمة

دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم “ولاية” حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج هذا العام 1442هـ الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يُسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك, مشيراً إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.
فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداءً من غداً الاثنين وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.

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