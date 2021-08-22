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“منشآت” تطلق تحدي إنترنت الأشياء

“منشآت” تطلق تحدي إنترنت الأشياء

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“منشآت” تطلق تحدي إنترنت الأشياء

“منشآت” تطلق تحدي إنترنت الأشياء
http://almnatiq.net/?p=1015948
المناطق - الرياض

أطلق مركز ذكاء التابع للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بالشراكة مع هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تحدي إنترنت الأشياء، بهدف تمكين رواد الأعمال من تصميم حلول، وتقديم منتجات ابتكارية تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء في أكثر المجالات احتياجًا لها، وتشجيع المواهب الوطنية على الابتكار لزيادة عدد الشركات التقنية الناشئة في مجال إنترنت الأشياء، وإيجاد حلول تطويرية لمعالجة التحديات الموجودة في القطاع، بالإضافة إلى توفير فرص اقتصادية جديدة.

ويعمل التحدي على بناء حلول تستخدم تقنيات إنترنت الأشياء لحل مشاكل قائمة في السوق المحلي؛ بحيث يمثل كل حل فرصة لمشروع تجاري قابل للطرح في السوق والتوسع، ويقدم التحدي عدة مسارات يمكن للفرق المشاركة بها وهي: حلول المدن الذكية، أو المباني الذكية والصديقة للبيئة، أو التنقل والخدمات اللوجستية، أو تحسين جودة الحياة.

ويستهدف التحدي المهتمين بريادة الأعمال ممن لديهم خبرات تقنية في مجال إنترنت الأشياء والتقنيات ذات العلاقة مثل الأتمتة والتحكم وتحليل البيانات، ولديهم القدرة على الالتزام والعمل على المشروع، كما يستهدف المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية قبل الطرح في السوق.

وأضحت “منشآت” أن استقبال الطلبات مستمر حتى تاريخ 11 سبتمبر، فيما سيقام الحفل الختامي في 7 أكتوبر حيث ستتم عرض المشاريع النهائية أمام لجنة التحكيم والإعلان عن الفائزين.

يذكر أن مركز ذكاء يعزز ثقافة الابتكار من خلال الدعم التقني في بناء النسخ الأولى للمنتجات prototype وتوفير الاستشارات والوصول لمعمل الابتكار للنمذجة الأولية أثناء مدة التحدي، وضم الفرق المرشحة لبرنامج شبكة ذكاء وتوفير مساحات عمل بعد انتهائه، كما يقوم بتمكينهم من الوصول لصناع القرار والفرص.

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