تدشين الموقع الإلكتروني لـ «مهرجان صفري بيشة»

المناطق - بيشة

دشن محافظ بيشة المكلف المشرف العام على مهرجان صفري بيشة «سعيد بن ناصر الطلوق» الموقع الالكتروني الخاص بـ «مهرجان صفري بيشة 2021»، وأيضاً حساب المهرجان على موقع التواصل الإلكتروني «تويتر» بحضور مدير المهرجان «ظافر الشهراني» ورئيس اللجنة الإعلامية «قباس الفهد» ورئيس لجنة التقنية «عوض القرني» ومشرف الموقع «مرعي القرني».

ويحتوي الموقع على «متجر الكتروني، فعاليات المهرجان، التغطية الصحفية، الدورات وورش العمل، البث المباشر، شركاء النجاح، عرض لخريطة موقع المهرجان والفعاليات، ومكتبة الفيديو والصور».

وأوضح رئيس لجنة التقنية «عوض القرني» أنه تم تدشين الموقع بهدف التسهيل على زوار المهرجان، وتمكينهم من الحصول على جميع المعلومات الخاصة بالمهرجان، والاطلاع على الفعاليات المصاحبة من خلال زيارتهم للموقع الالكتروني:

‏«https://www.bishahgov.org»