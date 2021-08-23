الكويت توافق على عبور خمسة آلاف أفغاني في طريقهم إلى أمريكا

المناطق - وكالات

وافقت الكويت على عبور خمسة آلاف أفغاني سيتم إجلاؤهم من أفغانستان في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية، بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت.

وقالت وزارة الخارجية الكويتية اليوم، إن هذه الموافقة تأتي استمراراً لدور الكويت الإنساني الداعي إلى أهمية تأمين المرور الآمن للدبلوماسيين والرعايا الأجانب، وتيسير عمليات الإجلاء من أفغانستان، وتقديراً للعلاقات الإستراتيجية بين الكويت وأمريكا، وتعزيزاً للتعاون القائم بينهما.