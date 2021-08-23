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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

دولي

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=1015968
المناطق - خميس مشيط

أدانت مملكة البحرين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط، في اعتداء إرهابي ممنهج ومتكرر يستهدف المدنيين والمنشآت المدنية، ويتنافى مع القانون الدولي الإنساني.
وأكدت وزارة الخارجية البحرينية وقوف بلادها مع المملكة العربية السعودية ضدّ كل ما يستهدف أمنها واستقرارها، وتضامنها معها فيما تتبناه من إجراءات للحفاظ على سلامة أراضيها وحماية مواطنيها والمقيمين فيها.

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البرلمان العربي يدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة على خميس مشيط

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