كاراتيه الأخضر يبدأ في الرياض استعداده للدوري العالمي

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انطلق اليوم بمدينة الرياض معسكر المنتخب الأول للكاراتيه استعداداً لجولة الدوري العالمي للكاراتيه التي ينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من ١ إلى ٥ من شهر سبتمبر المقبل.

ويضم المعسكر ١٦ لاعباً اختارهم مدرب المنتخب منير أفقير ومساعده محمد الغزواني ومدرب الكاتا رضا يوسف وهم“ عماد المالكي، فهد الخثعمي، طارق حامدي، سلطان الزهراني، رائف تركستاني، محمد المالكي، بدر العتيبي، فرج الناشري، خالد الشيخي، سند سفياني، علي برناوي، ريان جبلي، فيصل العتيبي، مسفر الأسمري، منصور مبارك، عزام المطيري“.

وتقام التدريبات على فترتين صباحية ومسائية بمقر المعسكر في أحد الفنادق بمدينة الرياض حيث سيقام المعسكر على مدى ١٠ أيام وينتظر أن يجري في ختامه اختيار ٨ لاعبين تأهباً للمشاركة في الدوري العالمي.