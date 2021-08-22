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هيئة “فنون الطهي” تقدم فعاليات وأنشطة ثقافية بمهرجان بريدة للتمور

هيئة “فنون الطهي” تقدم فعاليات وأنشطة ثقافية بمهرجان بريدة للتمور

منطقة القصيم
كاراتيه الأخضر يبدأ في الرياض استعداده للدوري العالمي

كاراتيه الأخضر يبدأ في الرياض استعداده للدوري العالمي

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البحرين تدين إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة مسيرة مفخخة تجاه مدينة خميس مشيط

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أمطار خفيفة على منطقة الباحة

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هيئة “فنون الطهي” تقدم فعاليات وأنشطة ثقافية بمهرجان بريدة للتمور

هيئة “فنون الطهي” تقدم فعاليات وأنشطة ثقافية بمهرجان بريدة للتمور
http://almnatiq.net/?p=1015978
المناطق - بريدة

تقدم هيئة فنون الطهي باقة من الفعاليات والأنشطة الثقافية في مهرجان بريدة للتمور التي تحظى بإقبال ملموس من قبل الزوار والأسر، وسط احترازات وقائية بمنتجع ديرتي الريفي ببريدة .
وهيأت الهيئة للأسر المنتجة 15 جناحاً يقدمون من خلاله أطعمة مكونة من التمور ومشتقاتها، بمشاركة عدد من الخبيرات بفنون الطهي، كما تسلط الضوء على التراث السعودي وترسخ ثقافته المتوارثة عبر مجموعة من البرامج والفعاليات، التي تعزز من تجربة الزائر في مختلف القطاعات الثقافية، وذلك من خلال الطهي وفنونه مروراً بفن الخط العربي والشعر والتراث، وانتهاءً بالفنون البصرية والمسرح المفتوح .
يذكر أن المهرجان يشهد حراكا اقتصاديا وثقافيا مميزا ، وسط متابعة من سمو أمير المنطقة ، وبتنظيم أمانة منطقة القصيم و بشراكة إستراتيجبة مع هيئة فنون الطهي.

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