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جدة.. تسجيل مبادرة “صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية” في موسوعة جينيس

جدة.. تسجيل مبادرة “صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية” في موسوعة جينيس

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الرياضة

جدة.. تسجيل مبادرة “صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية” في موسوعة جينيس

جدة.. تسجيل مبادرة “صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية” في موسوعة جينيس
http://almnatiq.net/?p=1015984

أعلنت موسوعة جينيس للأرقام القياسية، تسجيل مبادرة “صنع خارطة للعالم باستخدام أغطية بلاستيكية” كأكبر خارطة في العالم، التي تعد أحد برامج ومبادرات وزارة الرياضة، للمحافظة على البيئة في محافظة جدة.
وتعد هذه المبادرة أحد أنشطة وزارة الرياضة في دعم البيئة وفق برنامج جودة الحياة، حيث تم تسليم الشهادة العالمية لهذا الإنجاز، الذي جاءت فكرته من قبل خلود الفضلي، خلال اختتام فعالية برنامج المحافظة على البيئة من أغطية البلاستيك، بحضور مدير فرع وزارة الرياضة بجدة عبدالعزيز بن عبود.
الجدير ذكره، أن المدة الزمنية لتنفيذ هذا المشروع استغرقت 40 يومًا، وشارك في إنجازه أكثر من 30 متطوعًا، وبلغت مساحة الخارطة 244 متراً مربعاً، باستخدام نحو 300 ألف غطاء بلاستيكي، تم تنسيقها على شكل خريطة العالم، على أرض مدرسة المعرفة العالمية.

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