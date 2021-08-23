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طقس مستقر على مناطق المملكة وفرصة مهيأة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

محليات

طقس مستقر على مناطق المملكة وفرصة مهيأة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

طقس مستقر على مناطق المملكة وفرصة مهيأة لهطول أمطار على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1015990
المناطق - الرياض

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن تتهيأ الفرصة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، فيما يكون الطقس مستقر على باقي مناطق المملكة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر متوسط الموج, فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة تتحول ما بعد الظهيرة إلى شرقية، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف ، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.

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