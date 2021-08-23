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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوبي المحيط الأطلسي

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زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوبي المحيط الأطلسي

زلزال بقوة 7.1 درجة يضرب جنوبي المحيط الأطلسي
http://almnatiq.net/?p=1015993
المناطق - وكالات

ضرب زلزال بلغت قوته 7.1 درجة على مقياس ريختر منطقة جزر ساندويتش الجنوبية في جنوبي المحيط الأطلسي، وفقا لهيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.
ووقع الزلزال يوم الأحد الساعة 2133 بتوقيت جرينتش على عمق 14 كيلومترا وعلى بعد حوالي 150 كيلومترا جنوب شرق جزر ساندويتش الجنوبية، أحد أقاليم ما وراء البحار البريطانية في جنوب المحيط الأطلسي، وعلى بعد حوالي 2500 كيلومتر شرق منطقة “تييرا دل فويجو” الأرجنتينية.
ولم ترد معلومات فورية عن وجود تهديدات بحدوث موجات مد عالية ( تسونامي ) كما لم تحدث خسائر بشرية أو مادية جراء الزلزال.

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