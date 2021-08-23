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كواليس رحيل ميسي.. ترك “شيئا هاما” بغرفة ملابس برشلونة

كواليس رحيل ميسي.. ترك “شيئا هاما” بغرفة ملابس برشلونة
http://almnatiq.net/?p=1015997
المناطق - وكالات

كشفت صحيفة إسبانية أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي عندما كان يجمع أشياءه من غرفة تغيير الملابس في ملعب برشلونة ترك جائزة خاصة به وبعض الأغراض غير الثمينة في خزانته.

وذكرت صحيفة “أس” الإسبانية، أن النجم الأرجنتيني لم يأخذ جميع أغراضه من الخزانة الخاصة به في غرفة الملابس بالفريق، لأن بعضها كان ضخما وأكبر حجما مما كان متوقعا.

وقام ميسي، يوم وداعه في 8 أغسطس الجاري في ملعب “كامب نو”، بزيارة سريعة إلى غرفة تغيير الملابس من أجل جمع الأشياء التي لم يأخذها قبل الصيف، لكونه آنذاك كان يعتقد بأنه سيستمر مع برشلونة.

ومن الأشياء التي تركها ولم يأخذها معه، الجائزة التي حصل عليها ميسي في بطولة كأس خوان غامبر الودية، عام 2018 ضد بوكا جونيور، بعد تسجيله هدفا في ذلك اللقاء.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن السبب وراء ترك ميسي تلك الجائزة هو لكبر حجمها، فهي عبارة عن نجمة كبيرة حصل عليها.

يذكر أن عقد ليونيل ميسي (34 عاما) انتهى مع برشلونة يوم 30 يونيو الماضي، وفشل النادي الكتالوني في تجديد تعاقده بسبب الوضع الاقتصادي، ليرحل الأرجنتيني إلى “حديقة الأمراء” في صفقة انتقال حر، بعد مشوار دام 21 عاما بقميص “البلوغرانا”، أحرز خلال الكثير من الجوائز الفردية والجماعية وحطم العديد من الأرقام القياسية.

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