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معلومة بـ5 ملايين دولار.. من هو “حرب” الذي تريده واشنطن؟

معلومة بـ5 ملايين دولار.. من هو “حرب” الذي تريده واشنطن؟
http://almnatiq.net/?p=1016002
المناطق - وكالات

رصدت الإدارة الأميركية مكافأة بقيمة 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عن القيادي في حزب الله اللبناني خليل يوسف حرب.

وقال حساب “مكافآت من أجل العدالة” التابع لوزارة الخارجية الأميركية على “تويتر”، إن من يدلي بمعلومات عن القيادي المقرب من زعيم حزب الله حسن نصر الله، سيكون مؤهلا للحصول على المكافأة الضخمة.

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وأوضح بيان الحساب أن “خليل يوسف حرب قيادي مهم في منظمة حزب الله الإرهابية. مقرب من نصر الله وأشرف على عمليات عسكرية للحزب في دول عدة بالشرق الأوسط”.

وأضاف البيان أن حرب “حلقة وصل مع مجموعات إرهابية أخرى، ونقل مبالغ ضخمة من المال إلى حلفاء حزب الله في اليمن”.

وفي أغسطس 2013، صنفت وزارة الخزانة الأميركية حرب على أنه “إرهابي عالمي”.

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