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خادمُ الحرمين يأمرُ بترقية وتعيين 57 قاضيًا في ديوان المظالم

خادمُ الحرمين يأمرُ بترقية وتعيين 57 قاضيًا في ديوان المظالم

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خادمُ الحرمين يأمرُ بترقية وتعيين 57 قاضيًا في ديوان المظالم

خادمُ الحرمين يأمرُ بترقية وتعيين 57 قاضيًا في ديوان المظالم
http://almnatiq.net/?p=1016020
المناطق - الرياض

أصدرَ خادمُ الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – أمرًا ملكيًا بترقية وتعيين (57) قاضيًا بديوان المظالم.
وأوضح معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، أن الأمر الملكي الكريم تضمن ترقية ثلاثة عشر قاضيًا على درجة (رئيس محكمة/ب)، وتسعة قضاة على درجة (وكيل محكمة /ب) وستة قضاة على درجة (قاضي/أ )، وقاضيًا على درجة (قاضي /ب) وثمانية عشر قاضيًا على درجة ( قاضي/ج)، فيما شمل الأمر الملكي الكريم تعيين قاضيين على درجة (قاضي /ب) وثمانية قضاة على درجة (ملازم قضائي).
وأكد الدكتور اليوسف، أن هذا الأمر الملكي يأتي تأكيدًا على حرص القيادة الرشيدة – أيّدها الله – على دعم مرفق القضاء الإداري، من خلال دعمه بالكوادر القضائية بما يواكب مسيرته، والذي من شأنه دعم وتطوير أداء مرفق القضاء الإداري بكفاءات مؤهلة؛ بما يسهم – بمشيئة الله – للوصول للغاية المطلوبة بقضاءٍ إداري يتميز بأحكام متقنةٍ تُحفظ بها الحقوق وترد المظالم.

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