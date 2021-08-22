أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساء

أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساء

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أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساء

أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ ٨ مساء
http://almnatiq.net/?p=1016022
المناطق - عسير

نبه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية، على مدينة أبها ومحافظات أحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب.
وأوضح المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله – حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

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