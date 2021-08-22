نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، وفيفا، و هروب، و أبو عريش، و أحد المسارحة، و الدرب، و الطوال، و بيش، و صامطة، و صبيا.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.
أمطار رعدية على منطقة جازان
نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، وفيفا، و هروب، و أبو عريش، و أحد المسارحة، و الدرب، و الطوال، و بيش، و صامطة، و صبيا.
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