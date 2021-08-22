أمطار رعدية على منطقة جازان

أمطار رعدية على منطقة جازان

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أمطار رعدية على منطقة جازان

أمطار رعدية على منطقة جازان
http://almnatiq.net/?p=1016023
المناطق - جازان

نبّه المركز الوطني للأرصاد من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان اليوم، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على مدينة جيزان ومحافظات الحرث، و الدائر بني مالك، و الريث، و العارضة، وفيفا، و هروب، و أبو عريش، و أحد المسارحة، و الدرب، و الطوال، و بيش، و صامطة، و صبيا.
وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.

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