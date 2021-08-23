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فرص استثمارية في مكة المكرمة

فرص استثمارية في مكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=1016036
المناطق - مكة المكرمة

أعلنت شركة البلد الأمين عن رغبتها في تأهيل الشركات ذات الخبرات المتميزة لمشروعات استثمارية في مجالات متعددة بمدينة مكة المكرمة، وذلك في إطار إستراتيجية أمانة العاصمة المقدسة لدعم وتعزيز أهداف وتطلعات رؤية المملكة 2030؛ بهدف تشجيع المستثمرين.
وتضمنت الفُرص الاستثمارية، مشروع واجهة مكة على مساحة 200.000 متر مربع، ومشروع مدينة سكن العمّال على مساحة 692.264 متراً مربعاً، ومشروع حديقة الوسيق على مساحة 85.000 متر مربع، ومشروع المركز الحضري على مساحة 26.000 متر مربع، ومشروع ممشى أم المؤمنين زينب الهلالية – رضي الله عنها – على مساحة 20.000 متر مربع، ومواقع متفرقة لإقامة أكشاك على مساحاتٍ متعددة.
واشترطت شركة البلد الأمين بأن يكون المستثمر مؤسسة أو شركة مسجلة بحسب نظام وزارة التجارة والاستثمار في المملكة، وأن يقدم المستثمر ما يفيد ملاءته المالية، وأن يحمل المؤهلات الفنيّة اللّازمة للمشاركة في المشروع وسابقة الأعمال في تنفيذ مشروعات مشابهة.
وأشارت إلى أن الموعد النهائي لاستلام طلبات التأهيل عبر البريد الإلكتروني [email protected] هو يوم الخميس 2 صفر 1443هـ الموافق 9 سبتمبر 2021م باستثناء مشروعات الأكشاك.

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