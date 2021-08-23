احدث الأخبار

بدءاً من اليوم .. تفعيل رابط إلكتروني في موقع “ولاية” لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ
منطقة مكة المكرمة
 الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة
منطقة الحدود الشمالية
 مناورات بحرية روسية إيرانية صينية في منطقة الخليج أواخر 2021
دولي
 أمير الجوف يستعرض الخطط التعليمية والأمنية استعداداً للعام الدراسي الجديد
منطقة الجوف
 مدير “الرياضية السعودية” يؤكد: نقل الدوري مجانًا ولا تشفير لقنوات “SD” الرياضية
الرياضة
 طالبان تفرض “التأشيرة” على الإيرانيين الراغبين دخول أفغانستان
دولي
 وزارة التعليم تكرم المعلمة فلحاء وفاتن من منطقة تبوك لتميزهما باختبار الرخصة المهنية
منطقة تبوك
 نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة المكرمة يُشارك في غسيل الكعبة المشرفة بماء الورد ممزوجا بماء زمزم
منطقة مكة المكرمة
 فرص استثمارية في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “إنفاذ” يشرف على عِدة مزادات علنية تستعرض 27 فرصة عقارية
محليات
 شرطة الجوف: ضبط 7 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
منطقة الجوف
 طالبان تحشد لغزو وادي بانشير.. ومسعود يلوح بـ”الحل”
دولي
بدءاً من اليوم .. تفعيل رابط إلكتروني في موقع “ولاية” لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

بدءاً من اليوم .. تفعيل رابط إلكتروني في موقع “ولاية” لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

منطقة مكة المكرمة
الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة

الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة

منطقة الحدود الشمالية
مناورات بحرية روسية إيرانية صينية في منطقة الخليج أواخر 2021

مناورات بحرية روسية إيرانية صينية في منطقة الخليج أواخر 2021

دولي
أمير الجوف يستعرض الخطط التعليمية والأمنية استعداداً للعام الدراسي الجديد

أمير الجوف يستعرض الخطط التعليمية والأمنية استعداداً للعام الدراسي الجديد

منطقة الجوف

بدءاً من اليوم .. تفعيل رابط إلكتروني في موقع “ولاية” لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

بدءاً من اليوم .. تفعيل رابط إلكتروني في موقع “ولاية” لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ
http://almnatiq.net/?p=1016037
المناطق - مكة المكرمة

دعت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم “ولاية” حجاج بيت الله الحرام ومن له مفقودات في حج عام 1442هـ الدخول عبر الرابط الإلكتروني المخصص لذلك.
وأوضح رئيس الهيئة محمد بن عبدالله العقلا، أن استخدام التطبيق في موقع ولاية يُسهل عمليات الوصف والتوثيق من قبل الحاج والتحقق والتأكد من ذلك, مشيراً إلى أن ذلك يؤكد حرص حكومة المملكة على خدمة حجاج بيت الله الحرام من خلال تقديم أفضل الخدمات لهم.
فيما أشارت الهيئة إلى أن التقديم على الخدمة سيتم إتاحته ابتداءً من اليوم الاثنين وذلك من خلال الرابط التالي: https://wilayah.gov.sa/ar/electronicservices/Pages/default.aspx.

روابط ذات صلة

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة المكرمة يُشارك في غسيل الكعبة المشرفة بماء الورد ممزوجا بماء زمزم

نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة المكرمة يُشارك في غسيل الكعبة المشرفة بماء الورد ممزوجا بماء زمزم
فرص استثمارية في مكة المكرمة

فرص استثمارية في مكة المكرمة
“ولاية” تطلق رابطاً إلكترونياً لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

“ولاية” تطلق رابطاً إلكترونياً لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*