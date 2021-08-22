الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة

المناطق - الحدود الشمالية

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري في معالجة وإصلاح 4960 متراً مربعاً من تشققات وهبوطات الشوارع و6912 متراً طولياً من الأرصفة المتهالكة خلال أسبوع وذلك ضمن حملة “صور وأرسل” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان موخراً .

وأوضحت أمانة المنطقة مواصلتها لمعالجة البلاغات الوارد ضمن حملة “صور وأرسل ” التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي, لافتة النظر إلى أن خدمة “صور وأرسل” تتم عن طريق تطبيق بلدي الذي يمكن تحميله على مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS