احدث الأخبار

الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة
منطقة الحدود الشمالية
 مناورات بحرية روسية إيرانية صينية في منطقة الخليج أواخر 2021
دولي
 أمير الجوف يستعرض الخطط التعليمية والأمنية استعداداً للعام الدراسي الجديد
منطقة الجوف
 مدير “الرياضية السعودية” يؤكد: نقل الدوري مجانًا ولا تشفير لقنوات “SD” الرياضية
الرياضة
 طالبان تفرض “التأشيرة” على الإيرانيين الراغبين دخول أفغانستان
دولي
 وزارة التعليم تكرم المعلمة فلحاء وفاتن من منطقة تبوك لتميزهما باختبار الرخصة المهنية
منطقة تبوك
 نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة المكرمة يُشارك في غسيل الكعبة المشرفة بماء الورد ممزوجا بماء زمزم
منطقة مكة المكرمة
 فرص استثمارية في مكة المكرمة
منطقة مكة المكرمة
 “إنفاذ” يشرف على عِدة مزادات علنية تستعرض 27 فرصة عقارية
محليات
 شرطة الجوف: ضبط 7 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي
منطقة الجوف
 طالبان تحشد لغزو وادي بانشير.. ومسعود يلوح بـ”الحل”
دولي
 أمطار رعدية على منطقة جازان
منطقة جازان
الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة

الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة

منطقة الحدود الشمالية
مناورات بحرية روسية إيرانية صينية في منطقة الخليج أواخر 2021

مناورات بحرية روسية إيرانية صينية في منطقة الخليج أواخر 2021

دولي
أمير الجوف يستعرض الخطط التعليمية والأمنية استعداداً للعام الدراسي الجديد

أمير الجوف يستعرض الخطط التعليمية والأمنية استعداداً للعام الدراسي الجديد

منطقة الجوف
مدير “الرياضية السعودية” يؤكد: نقل الدوري مجانًا ولا تشفير لقنوات “SD” الرياضية

مدير “الرياضية السعودية” يؤكد: نقل الدوري مجانًا ولا تشفير لقنوات “SD” الرياضية

الرياضة

الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة

الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة
http://almnatiq.net/?p=1016039
المناطق - الحدود الشمالية

قامت أمانة منطقة الحدود الشمالية ضمن جهودها لتحسين المشهد الحضري في معالجة وإصلاح 4960 متراً مربعاً من تشققات وهبوطات الشوارع و6912 متراً طولياً من الأرصفة المتهالكة خلال أسبوع وذلك ضمن حملة “صور وأرسل” التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان موخراً .
وأوضحت أمانة المنطقة مواصلتها لمعالجة البلاغات الوارد ضمن حملة “صور وأرسل ” التي تهدف إلى تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم في تحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي, لافتة النظر إلى أن خدمة “صور وأرسل” تتم عن طريق تطبيق بلدي الذي يمكن تحميله على مختلف الأجهزة الإلكترونية عن طريق الرابط التالي: bit.ly/38YI5nS

روابط ذات صلة

وزير “البيئة” يزور السوق الشعبي بعرعر

وزير “البيئة” يزور السوق الشعبي بعرعر
فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة الحدود الشمال يحتفلون بمناسبه اليوم العالمي للعمل الانساني

فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وفرع هيئة حقوق الانسان بمنطقة الحدود الشمال يحتفلون بمناسبه اليوم العالمي للعمل الانساني
أمير الحدود الشمالية : المحافظة على البيئة هدف رئيس في رؤية المملكة للإسهام في الأمن الغذائي

أمير الحدود الشمالية : المحافظة على البيئة هدف رئيس في رؤية المملكة للإسهام في الأمن الغذائي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*