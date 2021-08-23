أمير الجوف يستقبل مدير التعليم ويَطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف في مكتبه اليوم، المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي.

وجرى خلال اللقاء عرض الخطة التنفيذية للإدارة العامة للتعليم لبداية العام الدراسي الجديد.

وثمن سمو أمير منطقة الجوف جهود إدارة التعليم بالمنطقة بالاستعداد المبكر وتوفير التجهيزات المطلوبة، وَفْق الدعم غير المحدود من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بما يدعم العملية التعليمية وَفْق رؤية المملكة 2030، متمنيًا للجميع التوفيق.

من جانبه، أعرب مدير عام تعليم الجوف عن شكره لسمو أمير منطقة الجوف على المتابعة المستمرة للعملية التعليمية ودعمه لإدارة التعليم بما يخدم سير العمل فيها، مشيراً إلى أن الإدارة وحّدت جميع الجهود والخطط الإدارية والتقنية والفنية على جميع المستويات لضمان بداية جادة لعام دراسي جديد حافل بالإنجازات والعطاءات المميزة بإذن الله.