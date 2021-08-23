نيابة عن خادم الحرمين .. أمير مكة المكرمة يُشارك في غسيل الكعبة المشرفة بماء الورد ممزوجا بماء زمزم

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نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، شارك أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل في غسيل الكعبة المشرفة.

ونشرت قناة الاخبارية لقطات مصورة لغسيل الكعبة المشرفة من الداخل، بماء الورد ممزوجًا بماء زمزم.

كانت قد صدرت الموافقة الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على غسيل الكعبة المشرفة اليوم الإثنين.

من جانبه، أكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أن هذه الموافقة الكريمة جاءت لتؤكد حرص هذه البلاد المباركة وتعظيمها لشعائر الله، ومن ذلك غسيل الكعبة المشرفة مع التقيد بالإجراءات الاحترازية وسط منظومة من الخدمات المتكاملة التي تقدمها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.