قدمت وزارة التعليم شهادة شكر وتقدير الى معلمتي اللغة الانجليزية بمنطقة تبوك الاستاذة فلحاء ثويني الرمان ، والأستاذة فاتن هاشم الشريف لادائهما المتميز في اختبار الرخصة المهنية بقسميه العام وتخصص اللغة الانجليزية والذي عقد من هيئة تقويم التعليم والتدريب للعام 2021 ، وتسلمت ” الرمان” و” الشريف “درع التميز وشهادات التقدير والشكر على مستوى المملكة في الملتقى الذي أقيم يومي ١٤ – ١٥ / ١ / ١٤٤٣ ، وكان بعنوان التميز في تعليم اللغة الانجليزية والذي اقيم في العاصمة الرياض.
وزارة التعليم تكرم المعلمة فلحاء وفاتن من منطقة تبوك لتميزهما باختبار الرخصة المهنية
منطقة تبوك
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