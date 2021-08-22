وزارة التعليم تكرم المعلمة فلحاء وفاتن من منطقة تبوك لتميزهما باختبار الرخصة المهنية

تبوك- فايز السميري:

قدمت وزارة التعليم شهادة شكر وتقدير الى معلمتي اللغة الانجليزية بمنطقة تبوك الاستاذة فلحاء ثويني الرمان ، والأستاذة فاتن هاشم الشريف لادائهما المتميز في اختبار الرخصة المهنية بقسميه العام وتخصص اللغة الانجليزية والذي عقد من هيئة تقويم التعليم والتدريب للعام 2021 ، وتسلمت ” الرمان” و” الشريف “درع التميز وشهادات التقدير والشكر على مستوى المملكة في الملتقى الذي أقيم يومي ١٤ – ١٥ / ١ / ١٤٤٣ ، وكان بعنوان التميز في تعليم اللغة الانجليزية والذي اقيم في العاصمة الرياض.