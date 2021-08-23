طالبان تفرض “التأشيرة” على الإيرانيين الراغبين دخول أفغانستان

طالبان تفرض “التأشيرة” على الإيرانيين الراغبين دخول أفغانستان

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طالبان تفرض “التأشيرة” على الإيرانيين الراغبين دخول أفغانستان

طالبان تفرض “التأشيرة” على الإيرانيين الراغبين دخول أفغانستان
http://almnatiq.net/?p=1016051
المناطق-الرياض

منعت حركة طالبان الأفغانية، الإيرانيين من دخول أفغانستان، إلا عبر الحصول على تأشيرة من الحركة، مشيرة إلى أنها بدأت بإصدار تأشيرات دخول عند منفذ “اسلام قلعة” إسلام الحدودي بين البلدين، وفق ما أوردته صحيفة “هرات تايمز” الإيرانية، اليوم الإثنين.
ونقلت الصحيفة عن طالبان، أن “التأشيرات الصادرة من البعثات الدبلوماسية الأفغانية في إيران غير صالحة، وأن الإيرانيين المتقدمين للحصول على تأشيرة لدخول أفغانستان، يجب أن يحصلوا عليها من طالبان”.
ويخضع منفذ “إسلام قلعة” لسيطرة طالبان، التي أحكمت سيطرتها على البلاد الأسبوع الماضي، ويبعد المنفذ الحدودي، مسافة 120 كم عن مدينة هرات الأفغانية، ويستخدم كطريق عبور مهم بين البلدين، ويربط مقاطعة هرات بمحافظة خراسان رضوي الواقعة شمال شرق إيران.
وكانت السفارة الأفغانية في طهران، أعلنت عودة نشاطها يوم الأحد الماضي، مشيرة إلى أن “القنصلية الأفغانية في مدينة مشهد الإيرانية، والقنصلية في مدينة زاهدان، بدأت أنشطتها أيضًا”.
وأضافت السفارة في بيان أنه “تم استئناف أنشطتها مع قنصليتي مشهد وزاهدان، لا يتضمن إصدار جوازات السفر والتأشيرات الإلكترونية، بسبب الانفصال عن النظام المركزي”.
ولدى إيران ثلاثة منافذ حدودية مع أفغانستان، وتشترك بحدود يبلغ طولها نحو 945 كيلو مترًا، ولدى طهران نفوذ سياسي في أفغانستان، بالإضافة إلى تبادل تجاري.

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