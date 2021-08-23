مدير “الرياضية السعودية” يؤكد: نقل الدوري مجانًا ولا تشفير لقنوات “SD” الرياضية

مدير “الرياضية السعودية” يؤكد: نقل الدوري مجانًا ولا تشفير لقنوات “SD” الرياضية

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مدير “الرياضية السعودية” يؤكد: نقل الدوري مجانًا ولا تشفير لقنوات “SD” الرياضية

مدير “الرياضية السعودية” يؤكد: نقل الدوري مجانًا ولا تشفير لقنوات “SD” الرياضية
http://almnatiq.net/?p=1016052
المناطق - الرياض

قال المدير التنفيذي لشركة “الرياضية السعودية”، عبدالعزيز باعشن، إن الشركة ملتزمة بما أعلنته في بداية الموسم، بشأن النقل المجاني لمباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأوضح وفقاً لصحيفة “الرياضية”، أنه سيتم نقل مباريات الدوري مجانًا على تقنية “SD”، فيما ستُنقل مدفوعة بتقنية “HD” على منصة “شاهد” وجهاز “Gobox”.ADVERTISING

من جهة أخرى، أشار باعشن إلى أن الشركة لديها خطة لنقل الألعاب المختلفة وتشفيرها، بعد دراسة الأمر مع وزارة الرياضة والجهات المعنية، وذلك تعويضًا للمشتركين عن المبالغ التي دفعوها.

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