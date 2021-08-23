أمير الجوف يستعرض الخطط التعليمية والأمنية استعداداً للعام الدراسي الجديد

المناطق- الجوف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، العودة الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات إلى مقاعد الدراسية استعداداً للعام الدراسي الجديد وتوفير كافة سبل السلامة والراحة لهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده سموه بقاعة الاجتماعات اليوم, مع القيادات التعليمية، والصحية، والأمنية، بحضور وكلاء الإمارة.

و استعرض سموه الخطط الأمنية الميدانية للجهات ذات العلاقة والمتعلقة بالخطط المرورية والأمنية وتوفر وسائل السلامة وتنظيم السير لضمان قيادة آمنة للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم ومدرسيهم ومنع حدوث ازدحام في الساحات الخارجية للمدارس .

كما استعرض سموه مع مدير عام التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي ومدير التعليم بمحافظة القريات الدكتور محمد بن عبدالله الثبيتي، استعدادات التعليم العام للعام الدراسي الجديد من خلال تشكيل لجنة الاستعداد على مستوى الإدارات، وتشكيل لجان العودة للمدارس على مستوى الإدارة والمكاتب والمدارس.

واطلع سمو أمير منطقة الجوف على خطط المدارس لتسليم الكتب الدراسية للطلاب والطالبات، وتجهيز الميزانيات التشغيلية للمدارس ( النظافة والمستلزمات التعليمية ، التكييف ، صيانة الأجهزة والآلات )، وصيانة المدارس ونظافتها، واستلام مبانٍ جديدة بتعليم الجوف، وإعداد خطة إعلامية لبداية العام الدراسي، وخطة تدريبية للمعلمين والمعلمات.

وأكد سمو أمير منطقة الجوف تهيئة جميع متطلبات العملية التعليمية في مراحل التعليم العام المتوسطة والثانوية ومضاعفة الجهود لمساعدة أبنائنا وبناتنا على مواصلة تعليمهم في جميع الظروف، وفق ما وفرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – للقطاعات التعليمية من إمكانات ودعم غير محدود.