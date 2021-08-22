احدث الأخبار

أول تعليق من كاريلي بعد رحيله
أبرز المواد
 أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تعليم صبيا
أبرز المواد
 أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير
أبرز المواد
 فلكية جدة : ظهور “سهيل” بداية نهاية فصل الصيف
علوم وتكنولوجيا
 محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض
منطقة الرياض
 أمير الجوف يستقبل مدير التعليم ويَطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي
منطقة الجوف
 قياس يتيح اختبار اللغة الإنجليزية في جميع مناطق ومدن المملكة طوال العام
محليات
 سعر نفط برنت يرتفع بنسبة 1.8 %
الاقتصاد
 بدءاً من اليوم .. تفعيل رابط إلكتروني في موقع “ولاية” لاسترداد مفقودات حج عام 1442هـ
منطقة مكة المكرمة
 الحدود الشمالية تصلح 11 ألف متر مربع من هبوطات الشوارع والأرصفة المتهالكة
منطقة الحدود الشمالية
 مناورات بحرية روسية إيرانية صينية في منطقة الخليج أواخر 2021
دولي
 أمير الجوف يستعرض الخطط التعليمية والأمنية استعداداً للعام الدراسي الجديد
منطقة الجوف
أول تعليق من كاريلي بعد رحيله

أول تعليق من كاريلي بعد رحيله

أبرز المواد
أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تعليم صبيا

أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تعليم صبيا

أبرز المواد
أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

أبرز المواد
فلكية جدة : ظهور “سهيل” بداية نهاية فصل الصيف

فلكية جدة : ظهور “سهيل” بداية نهاية فصل الصيف

علوم وتكنولوجيا

فلكية جدة : ظهور “سهيل” بداية نهاية فصل الصيف

فلكية جدة : ظهور “سهيل” بداية نهاية فصل الصيف
http://almnatiq.net/?p=1016073
المناطق - جدة

بدأت ملامح بداية العد التنازلي لنهاية فصل الصيف تلوح في الأفق مع ظهور نجم سهيل، حيث يرصد بالعين المجردة من جنوب الجزيرة العربية وحتى منتصفها في الـ 24 من أغسطس 2021.
وعدّ رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة، نجم سهيل من أكثر النجوم أهمية منذ القِدم في الجزيرة العربية، لأنه وبالتزامن مع ظهوره تتراجع زاوية سقوط أشعة الشمس ويبدأ النهار يقصر تدريجياً ويبرد آخر الليل بشكل ملموس ، في حين تبدأ الشمس تميل نحو الجنوب بعد أن كانت عامودية بداية فصل الصيف لذلك كان العرب يستبشرون بطلوع هذا النجم.
وأشار إلى أن نجم سهيل يبعد عن كوكبنا مسافة 313 سنة ضوئية وهو ألمع نجم ضمن مجموعه نجوم ” كارينا ” القاعدة الجنوبية وثاني ألمع نجم في الليل بعد الشعرى اليمانية .
يذكر أن نجم سهيل لا يوجد له تأثير على أحوال الطقس لا من قريب ولا من بعيد مثل غيره من النجوم – باستثناء الشمس – وإنما هذا النجم مجرد علامة فقط يتزامن ظهوره مع بداية التغير الفصلي والانتقال نحو الاعتدال الخريفي .

روابط ذات صلة

فلكية جدة “قمر محرم” يكتمل بدراً اليوم

فلكية جدة “قمر محرم” يكتمل بدراً اليوم
ظاهرة مناخية نادرة في “غرينلاند” تهدد المدن الساحلية

ظاهرة مناخية نادرة في “غرينلاند” تهدد المدن الساحلية
“آيفون 13”.. تسريبات جديدة تكشف المزايا قبل الموعد المنتظر

“آيفون 13”.. تسريبات جديدة تكشف المزايا قبل الموعد المنتظر

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*