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محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض

محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض
http://almnatiq.net/?p=1016076
المناطق-أشرف العصيمي

استقبل محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي بمكتبه مدير إدارة مرور منطقة الرياض اللواء سلطان بن مشنان السهلي يرافقه المشرف على مدارس تعليم القيادة بإدارة مرور منطقة الرياض العميد محمد بن متعب الجبرين ومدير شعبة مرور محافظة الخرج العقيد سعد بن مناحي القحطاني.

وطالب المحافظ خلال اللقاء بدعم مرور المحافظة بالكوادر البشرية والمركبات والتجهيزات اللازمة ليواكب التطور الملحوظ والسريع الذي تعيشه المحافظة.

من جانبه أكد مدير مرور منطقة الرياض أن توجيهات أمير منطقة الرياض صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و سمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز تؤكد دائماً على دعم المحافظات وهذا محل عناية مرور منطقة الرياض .

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