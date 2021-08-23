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أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

أبرز المواد
فلكية جدة : ظهور “سهيل” بداية نهاية فصل الصيف

فلكية جدة : ظهور “سهيل” بداية نهاية فصل الصيف

علوم وتكنولوجيا
محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض

محافظ الخرج يستقبل مدير مرور منطقة الرياض

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أمير الجوف يستقبل مدير التعليم ويَطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي

أمير الجوف يستقبل مدير التعليم ويَطلع على الخطة التنفيذية لبداية العام الدراسي

منطقة الجوف

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير
http://almnatiq.net/?p=1016081
المناطق - الشرقية:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا.
وقدمت اليحيا لسموه تقريراً عن إنجازات المركز وما قدمه من خدمات خلال الفترة الماضية وجهوده في دعم المرأة وتنميتها، منوها بما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين من خدماته.

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