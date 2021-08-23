أمير الشرقية يطلع على إنجازات مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير

المناطق - الشرقية:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتبه اليوم، مديرة مركز الأميرة جواهر لمشاعل الخير مريم اليحيا.

وقدمت اليحيا لسموه تقريراً عن إنجازات المركز وما قدمه من خدمات خلال الفترة الماضية وجهوده في دعم المرأة وتنميتها، منوها بما يقدمه المركز من جهود لتحقيق رسالته وخدمة المستفيدين من خدماته.