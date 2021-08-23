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أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تعليم صبيا

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أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تعليم صبيا

أمير جازان يتسلم التقرير السنوي لإنجازات تعليم صبيا
http://almnatiq.net/?p=1016084
المناطق - جازان:

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير التعليم بمحافظة صبيا الدكتور حسن بن محسن خرمي.

وتسلم سموه في مستهل اللقاء التقرير السنوي عن أعمال ومنجزات الإدارة للعام الدراسي المنصرم 1442هـ، واستعدادات الإدارة للعام الدراسي الجديد، و استقبال الطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة، و الإمكانيات التي تسعى الإدارة إلى تسخيرها بما يحقق تطلعات القيادة للارتقاء بمسيرة التعليم بالمحافظات التي تقع في نطاق عملها ، بما يسهم في رفعة الوطن والمواطن وتحقيق أهداف الرؤية والحفاظ على منسوبيها من انتشار وتفشي فيروس كورونا .
ووجه سمو نائب أمير المنطقة بتوفير جميع الخدمات لمنسوبي قطاع التعليم ، بما يحقق نجاح العملية التعليمية، والأداء التربوي، و تحسين البيئة التعليمية ودمج الوسائل التقنية مواكبة مطلوبة لمتطلبات التعليم الحديث، مشددًا على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية بجميع المدارس وكل ما يضمن سلامة الطلاب والطالبات.

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