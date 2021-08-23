أمير مكة المكرمة يدشن معرضاً رقمياً لأدوات غسل الكعبة المشرفة

المناطق - مكة المكرمة:

أطلق أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، المعرض الرقمي -بست لغات- المصاحب لغسل الكعبة المشرفة، بحضور الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس، وعدد من المسؤولين والقيادات.

وجرى إقامة المعرض داخل أروقة المسجد الحرام، إذ يحتوي على أدوات غسل الكعبة المشرفة، وتشرف عليه الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في وكالة شؤون المتاحف والمعارض.

وتضمن المعرض الواقعي عرض صور لمقتنيات تطييب وتنظيف الكعبة المشرفة والأدوات المستخدمة في ذلك، والتي شملت (طاسة) تستخدم لخلط ماء زمزم المبارك مع ماء الورد، (الكأس) التي تستخدم لخلط ماء زمزم مع ماء الورد الموجود في الطاسة، و(جالون) يستخدم لحفظ ماء زمزم المبارك المخلوط بماء الورد.

كما شمل (أطياباً) خاصة لكسوة الكعبة المشرفة، وقطعة قماش تستخدم لمسح جدران الكعبة المشرفة، (مكنسة يدوية) تستخدم لنظافة الكعبة من الغبار والأتربة قبل الغسل،(مكنسة يدوية) تستخدم لتوزيع وتجفيف العطر الخاص بالكعبة المشرفة، (وماء الورد) والذي يستخدم لتطييب الكعبة المشرفة (الأرضيات – الجدار الداخلي).

يذكر أن أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، تشرّف اليوم (الإثنين)، بغسل الكعبة المشرفة، نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.