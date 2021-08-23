أمير حائل يوجه بمتابعة حالة فتاة “الفود ترك” بعد تعرضها لحادث

المناطق - حائل:

تعرضت فتاة تمتلك عربة “فود ترك” في منطقة حائل، لحـادث مروري سبب لها بعض الكسور والكدمات ودخولها أحد المستشفيات، وذلك بعد اصطدام عربتها مع سيارة.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الفتاة تبكي أمام عربة “الفود ترك”، بعد أن تعرضت لحـادث مروري أدى إلى حدوث تلفيات كبيرة بمركبتها وخسارة مصدر رزقها.

وذكرت مصادر، وفقا لصحيفة “الرياض”، أن أمير منطقة حائل، الأمير عبدالعزيز بن سعد، تفاعل مع واقعة فتاة “الفود ترك”، ووجه بالتواصل مع أسرتها والاطمئنان على صحتها، ومتابعة حالتها وتقديم العلاج اللازم لها.