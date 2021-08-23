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“هيئة النقل”: إلزام وسطاء شحن البضائع بـ”وثيقة النقل” الإلكترونية بدءاً من هذا الموعد

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“هيئة النقل”: إلزام وسطاء شحن البضائع بـ”وثيقة النقل” الإلكترونية بدءاً من هذا الموعد

“هيئة النقل”: إلزام وسطاء شحن البضائع بـ”وثيقة النقل” الإلكترونية بدءاً من هذا الموعد
http://almnatiq.net/?p=1016114
المناطق - الرياض:

أعلنت الهيئة العامة للنقل عن موعد بدء إلزام جميع المنشآت العاملة في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار “وثيقة النقل” عبر بوابة “نقل” الإلكترونية على جميع البضائع التي يتم نقلها اعتبارًا من تاريخ 15 سبتمبر 2021م.

وأوضحت أن الوثيقة ستسهم برفع جودة الخدمة وتُتيح الاطلاع على تفاصيل عملية النقل، وضمان حفظ الحقوق لجميع المعنيين من مزودي الخدمات والمستفيدين، مبينة أنه يمكن للمرخصين في هذا النشاط إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة للهيئة.

وذكرت أن الوثيقة تحتوي على بيانات تفصيلية مهمة كبيانات المرسل والمُرسل إليه، ومعلومات الشحنة، وجدول البضائع المنقولة، وتفاصيل أجور النقل، وكذلك تفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، وتتضمن أيضاً بيانات الوسيط في حال تم تقديم خدمة نقل البضائع من خلال وسيط الشحن، كما تمكّنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق، والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونيًا.

وأشارت إلى أن الربط الإلكتروني للمنشآت مع بوابة “نقل” يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات نقل البضائع برًا، ورفع كفاءتها، وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل، كما سيسهم في زيادة مستوى الشفافية للبيانات، وضمان التعامل مع ناقلي ووسطاء شحن مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الهيئة العامة للنقل في أتمتة خدماتها وتعظيم الاستفادة من دور التقنية في إكمال مشوار التحول الرقمي وتحقيق المزيد من التقدم والتطور في خدمات النقل.

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