الأردن توافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة

المناطق - وكالات:

أعلنت الحكومة الأردنية اليوم موافقتها على عبور 2500 مواطن أفغاني عبر أراضيها في طريقهم إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير ضيف الله الفايز: إن القرار جاء لأسباب إنسانية بحتة للإسهام في معالجة الأزمة الإنسانية التي تشهدها أفغانستان، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الولايات المتحدة على ترتيبات عبور المواطنين الأفغان الذين يتم إجلاؤهم عبر الأردن ونقلهم إلى الولايات المتحدة.