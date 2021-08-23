احدث الأخبار

“الصحة” تؤكد ضرورة استكمال التحصين بجرعتين للوقاية من متحورات كورونا
أبرز المواد
 أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للنقل بالمنطقة
أبرز المواد
 “منظم المياه”: التسربات سبب رئيس في زيادة الفاتورة
أبرز المواد
 “الأمن السيبراني” يوضح طرق تأمين كاميرات المراقبة المنزلية
أبرز المواد
 “الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات 5.7 مليارات ريال
أبرز المواد
 الأردن توافق على عبور 2500 أفغاني عبر أراضيها إلى الولايات المتحدة
أبرز المواد
 “هيئة النقل”: إلزام وسطاء شحن البضائع بـ”وثيقة النقل” الإلكترونية بدءاً من هذا الموعد
أبرز المواد
 “الصحة” تسجل 9 وفيات و360 إصابة جديدة بـ “كورونا”
أبرز المواد
 ضبط أكثر من 1500 مخالفة لتدابير “كورونا” في الشرقية
أبرز المواد
 أمير حائل يوجه بمتابعة حالة فتاة “الفود ترك” بعد تعرضها لحادث
أبرز المواد
 أمير مكة المكرمة يدشن معرضاً رقمياً لأدوات غسل الكعبة المشرفة
أبرز المواد
 أمير نجران يعزي في وفاة ابن خديش
أبرز المواد
“الصحة” تؤكد ضرورة استكمال التحصين بجرعتين للوقاية من متحورات كورونا

“الصحة” تؤكد ضرورة استكمال التحصين بجرعتين للوقاية من متحورات كورونا

أبرز المواد
أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للنقل بالمنطقة

أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للنقل بالمنطقة

أبرز المواد
“منظم المياه”: التسربات سبب رئيس في زيادة الفاتورة

“منظم المياه”: التسربات سبب رئيس في زيادة الفاتورة

أبرز المواد
“الأمن السيبراني” يوضح طرق تأمين كاميرات المراقبة المنزلية

“الأمن السيبراني” يوضح طرق تأمين كاميرات المراقبة المنزلية

أبرز المواد

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات 5.7 مليارات ريال

“الأسهم السعودية” تغلق منخفضة بتداولات 5.7 مليارات ريال
http://almnatiq.net/?p=1016121
المناطق - واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 13.56 نقطة ليقفل عند مستوى 11062.99 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 5.7 مليارات ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 160 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 79 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 105 شركات على تراجع.
وكانت أسهم شركات شمس، والزامل للصناعة، وتنمية، وبوان، والخزف السعودي الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات مجموعة فتيحي، وأسمنت القصيم، وعذيب للاتصالات، ومتطورة، ومعادن فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.71% و 3.36%.
فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، والتصنيع، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، وتنمية، وأرامكو السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 337.88 نقطة ليقفل عند مستوى 24486.31 نقطة، وبتداولات بلغت 20 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 195 ألف سهم تقاسمتها 961 صفقة.

روابط ذات صلة

“الصحة” تؤكد ضرورة استكمال التحصين بجرعتين للوقاية من متحورات كورونا

“الصحة” تؤكد ضرورة استكمال التحصين بجرعتين للوقاية من متحورات كورونا
أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للنقل بالمنطقة

أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للنقل بالمنطقة
“منظم المياه”: التسربات سبب رئيس في زيادة الفاتورة

“منظم المياه”: التسربات سبب رئيس في زيادة الفاتورة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*