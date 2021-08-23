“الأمن السيبراني” يوضح طرق تأمين كاميرات المراقبة المنزلية

المناطق - الرياض:

أكد المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، أن كاميرات المراقبة تحافظ على أمان المنزل وتساعد في مراقبة الأطفال وحمايتهم، مبيناً أنها قد تتعرّض للاختراق مما يؤثر على الخصوصية وقد يضع المنزل والعائلة في خطر.

وأوضح المركز أنه يمكن تأمين كاميرات المراقبة المنزلية عن طريق: عدم الدخول على أنظمة الكاميرات من خلال شبكات إنترنت عامة، والتواصل مع مزودي الخدمة الموثوقين فقط للدعم والصيانة، وتعديل ضبط المصنع واستخدام كلمة مرور خاصة بالكاميرا وتغييرها بشكل دوري وعدم مشاركتها مع مزود الخدمة، وتفعيل خاصية التحقق الثنائي إن أمكن ذلك.

إضافة إلى تأسيس شبكة افتراضية من شبكة المنزل للأجهزة الذكية والتي تشمل الكاميرات فقط، وتحديث الأنظمة الخاصة بالكاميرات بشكل مستمر، وتأسيس الكاميرات ومعداتها عن طريق مزودي الخدمة الموثوقين، ومراقبة ضوء الكاميرا، فقد تكون مخترقة عند إضاءتها أثناء عدم استعمالك لها، وفصلها عن الشبكة مباشرة عند الاشتباه باختراقها.