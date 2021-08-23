أمير تبوك يدشن مشروعات جديدة للنقل بالمنطقة

المناطق - تبوك:

‎دشن صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك، بمكتبة اليوم وبحضور معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر وقادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مشروعات جديدة بالمنطقة لخدمة الطرق ومرتاديها من أهالي المحافظات والمراكز وزوار المنطقة، بإجمالي أطوال تتجاوز ٣٥ كيلومترًا.



‎حيث تم تدشين المسار المطور لطريق القليبة/ أبو عجرم المرحلة الأولى بطول يتجاوز ٣١ كم، والهادف لرفع مستوى السلامة المرورية على الطريق الممتد من تبوك إلى الجوف، وكذلك تدشين عددا من مشروعات طرق الربط بالمنطقة، وفتح حركة السير على الطرق المؤدية إلى قرية جيدة، والخرار، وخربة، والجديدة، والمنجور وتدشين عدد من مشروعات طرق الربط بالمنطقة بطول ٤ كم.



وأعرب صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في تصريح صحفي عقب تدشين المشروعات عن سعادته بالروح والجدية الذي ظهر فيها معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية وقاده منظومة النقل والخدمات اللوجستية في الأعمال التي تقوم بها وزارة النقل وعمق فهم معالي الوزير وقادة المنظومة، للمشاكل الموجودة في هذه المنطقة وخصوصا ما يتعلق بالنقل.



وأضاف سموه قائلاً : أن معالي الوزير والوفد المرافق له قدموا شروحات مفصلة عن كل المشاريع التي تهم أهالي منطقة تبوك والمقيمين فيها سوى المطار او الرحلات او الطرق او وسائل النقلوهي مشاريع مبشرة بكل خير وستحدث نقلة كبيرة في هذه المجال, عاداً سموه ذلك إلى طموح الانسان السعودي الكبير في المزيد من التطور.



واختتم سموه حديثه بحمد الله سبحانه وتعالي على ما نحن فيه، وقال : نحن والجميع نعمل بتوجيهات خادم الحرميين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين_ حفظهما الله _ وان شاء الله نكون عند حسن الظن.‎



من جانبه قدم معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير فهد بن سلطان أمير منطقة تبوك، على رعايته الكريمة لحفل اطلاق المشاريع ، مؤكداً أن دعم سموه واهتمامه أسهم بشكل كبير في تحقيق عدد من المنجزات لمنظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة، موضحاً أن منطقة تبوك تتميز بشبكة واسعة من الطرق يبلغ إجمالي أطوالها اكثر من ٤ ألاف كم.



وبين معاليه أن هذه المشاريع بأبعادها الخدمية والتنموية تهدف إلى تعزيز ترابط كافة المناطق والمحافظات، لمواصلة ريادة المملكة عالمياً في ترابط شبكة الطرق وتطبيق اعلى معايير السلامة والجودة في مختلف شبكات النقل ، وضمان سير أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.



حضر التدشين قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي و الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمؤاني عمر بن طلال حريري.

وفي سياق متصل، بحث سموه مع وزير النقل والخدمات اللوجستية وقادة المنظومة مشروعات القطاعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة؛ حيث استعرض معالي المهندس صالح الجاسر أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة تبوك والمشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة في كافة شبكات الطرق، وضمان سير المشاريع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.من جانبه عبر معالي المهندس صالح الجاسر عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك نظير الدعم الذي تحظى به مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة من سموه ، مؤكداً حرصه وكافة العاملين في القطاع على الارتقاء بجودة الخدمات بما يتفق والمستهدفات الطموحة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.