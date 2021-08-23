“الصحة” تؤكد ضرورة استكمال التحصين بجرعتين للوقاية من متحورات كورونا

المناطق - الرياض:

أكدت وزارة الصحة أنه لا بد من استكمال التحصين بجرعتين من لقاح كورونا؛ للحماية بإذن الله ومقاومة متحوّرات الفيروس.

وكانت قد أعلنت “الصحة” إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 360 حالة مؤكدة وتعافي 741 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 4487 حالة منها 1127 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 542354 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 529377 حالة.

وفيما يخص الوفيات، فقد تم تسجيل عدد 9 حالات، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة 8490 حالة “يرحمهم الله جميعاً”.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.