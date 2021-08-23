أمير الباحة يؤكد أهمية توفير خدمات عالية الجودة للمريض

المناطق - واس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة أهمية تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين وزوار المنطقة، وتوفير ما يحتاجه المرضى من خدمات صحية عالية الجودة.



وأوضح سموه خلال اجتماعه -عبر الاتصال المرئي- اليوم بمدير الشؤون الصحية بالمنطقة الدكتور سمير بن مشبب الشهراني أن الاجتماع يهدف للاطلاع على الجهود التي تُبذل لتطوير الخدمات الصحية بالمنطقة، والاطلاع خطة 100 يوم التي وضعتها الشؤون الصحية في ظل دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مثمناً تعاون معالي وزير الصحة في كل ما يرفع له من احتياجات المنطقة.



كما ثمن ما يبذله منسوبو الجهات الصحية في المنطقة من جهود لاحتواء الفيروس، والحد من هذه التأثيرات، داعياً المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق “صحتي” للحصول على اللقاح وتعزيز مناعة المجتمع وبوصفه جزءاً من الوقاية التي تسهم في عودة الحياة لطبيعتها بإذن الله.



وأكد سموه ضرورة تكثيف الجهود الصحية في جميع المقارّ التعليمية حفاظاً على سلامة أبنائنا الطلاب والطالبات.



بعد ذلك ناقش سموه والمجتمعون جدول أعمال الاجتماع، حيث تم استعراض تقارير الوضع الصحي في المنطقة خلال فصل الصيف والجهود التي بُذلت لخدمة الزوار بالتعاون مع الجهات الأخرى ذات الاختصاص، ومناقشة معدل الإصابات بفيروس كورونا كوفيد 19 بالآونة الأخيرة وعرض الوضع الوبائي وإحصائية مراكز اللقاحات، مؤكداً ضرورة المواصلة في العمل والتنفيذ للخطط الموضوعة للحد من انتشار الفيروس وتكثيف الجهود التوعوية والوقائية والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة بما يسهم بمشيئة الله في تجاوزها.



كما جرى خلال الاجتماع مناقشة سير الأعمال في المشاريع الصحية المتعلقة بالمراكز الصحية والمراكز التخصصية في المنطقة، إضافة إلى المشاريع التطويرية لمستشفيات المنطقة والمبادرات التي أطلقتها صحة الباحة في عدد من منشآتها بهدف تجويد الخدمة الصحية ودعم هذه الخدمات من خلال استقطاب الكوادر الصحية وأعداد هذه الاستقطابات ونوعيتها مع استعراض مؤشرات العمل التي تخص الجانب الصحي في المنطقة.



فيما استعرض الدكتور الشهراني أعمال وجهود الصحة في متابعة حالات فيروس كورونا ، وأعداد متلقي اللقاح ، والجهود القائمة لتطعيم كبار السن ، وقياس خطة تلقي الطلاب والطالبات لجرعات اللقاح مع بدء العام الدراسي الجديد من خلال مبادرات برنامج “صحتي في مدرستي” الذي يستهدف المجتمع المدرسي.