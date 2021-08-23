إطلاق النظام الإلكتروني للحضور والانصراف لمنسوبي إمارة الجوف

المناطق - واس:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف في الإمارة اليوم، النظام الإلكتروني للحضور والانصراف لمنسوبي الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة من خلال بصمة الوجه والعين.



وأكد سموه خلال التدشين أهمية العمل بنظام البصمة الذي يأتي ضمن منظومة أعمال تنفذها إمارة المنطقة لمواكبة تطبيقات التعاملات الإلكترونية ومتابعة إجراءات العمل وتقديم خدمة أفضل، موجهاً سموه بأهمية العمل الجاد والمخلص ومضاعفة الجهود.



واستمع سموه لشرح من وكيل إمارة المنطقة حسين بن محمد آل سلطان عن النظام الذي سيسهم في ضبط الحضور والانصراف لرفع جودة العمل في الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة ويتيح لمتخذي القرار تقارير شاملة ودقيقة ومؤشرات حول نسبة الحضور والانصراف والتأخر والغياب لكافة منسوبي الإمارة.