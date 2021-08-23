إعلان حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت بسبب العاصفة الاستوائية هنري

المناطق - واس:

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة طوارئ في ولاية فيرمونت وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة ‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية هنري التي بدأت في الولاية ‏أمس 22 أغسطس ولا زالت مستمرة.‏



وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات ‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، ‏وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في 14 مقاطعة في الولاية من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 ‏بالمئة من التمويل الفيدرالي.‏