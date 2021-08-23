أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة طوارئ في ولاية فيرمونت وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية هنري التي بدأت في الولاية أمس 22 أغسطس ولا زالت مستمرة.
وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في 14 مقاطعة في الولاية من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 بالمئة من التمويل الفيدرالي.
إعلان حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت بسبب العاصفة الاستوائية هنري
أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة طوارئ في ولاية فيرمونت وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية هنري التي بدأت في الولاية أمس 22 أغسطس ولا زالت مستمرة.
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