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إعلان حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت بسبب العاصفة الاستوائية هنري

إعلان حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت بسبب العاصفة الاستوائية هنري
http://almnatiq.net/?p=1016160
المناطق - واس:

أعلن الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن حالة طوارئ في ولاية فيرمونت وأمر بالمساعدة الفيدرالية لتكملة ‏جهود الاستجابة الحكومية بسبب الظروف الطارئة الناتجة عن العاصفة الاستوائية هنري التي بدأت في الولاية ‏أمس 22 أغسطس ولا زالت مستمرة.‏

وأوضح بيان صحفي صادر عن البيت الأبيض أن الرئيس أمر بتنسيق جميع جهود الإغاثة في حالات ‏الكوارث التي تهدف إلى التخفيف من الأضرار التي تسببها حالة الطوارئ على السكان المحليين، ‏وتقديم المساعدة المناسبة للمتضررين في 14 مقاطعة في الولاية من دعم الإخلاء والمأوى بنسبة 75 ‏بالمئة من التمويل الفيدرالي.‏

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