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أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية

أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية
http://almnatiq.net/?p=1016162
المناطق- تبوك- علي العميري:

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، يرافقه قادة منظومة النقل والخدمات اللوجستية.

ورحب سموه في بداية اللقاء بمعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية والمسؤولين  بالوزارة بمناسبة زيارتهم للمنطقة، مشيراً سموه إلى أن زيارة معالي وزير النقل والخدمات اللوجستية وقادة المنظومة يعكس حجم الاهتمام بتطوير مشاريع المنطقة وخدماتها في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية، في ظل الدعم الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لجميع مشاريع النقل في المنطقة.

وبحث سموه مع وزير النقل والخدمات اللوجستية وقادة المنظومة مشروعات القطاعات الحالية والمستقبلية بالمنطقة؛ حيث استعرض معالي المهندس صالح الجاسر أعمال منظومة النقل والخدمات اللوجستية في منطقة تبوك والمشاريع الخدمية والتنموية الجاري تنفيذها وفق أعلى معايير السلامة والجودة في كافة شبكات الطرق، وضمان سير المشاريع وفق الخطط التشغيلية المعتمدة.

وعبر معالي المهندس صالح الجاسر عن شكره وتقديره لأمير منطقة تبوك نظير الدعم الذي تحظى به مشاريع منظومة النقل والخدمات اللوجستية في المنطقة من سموه ، مؤكداً حرصه وكافة العاملين في القطاع على الارتقاء بجودة الخدمات بما يتفق والمستهدفات الطموحة لاستراتيجية النقل والخدمات اللوجستية.

حضر الاستقبال معالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، ومعالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للمؤاني عمر بن طلال حريري.

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