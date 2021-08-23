“بناء” تطلق ثالث مراحل مشروع “تاكسي” بتكلفة 560 ألف ريال

الدمام - فتحية عبدالله:

أطلقت جمعية بناء لرعاية الأيتام بالشرقية ثالث مراحل مبادرة ” تاكسي” وتواكب معها تسليم 7 سيارات لسبعة مستفيدين من المبادرة بتكلفة إجمالية قدرها 560880 ريال.



وكانت الجمعية قد أطلقت المشروع الذي يلبي احتياجات وتطلعات عدد من مستفيديها لفتح مصدر رزق لهم .



وأوضح مدير عام الجمعية بالانابة الدكتور عبدالله السبيعي أن الاستمرار في المشروع سيحقق بإذن الله للمستفيدين مصادر متنوعة للدخل تؤمن لهم فرص عمل جيدة وحياة كريمة وسيكون لها أثر إيجابي على اليتيم وأسرته، توفير وسيلة مواصلات ملائمة، امتلاك سيارة، تفعيل الشراكات المجتمعية، مضيفا أن شركاء المشروع مشكورين هم :شركة كيا، شركة الجبر للتمويل، ولاء للتأمين.



وأشار السبيعي أن مبادرة تاكسي تتواكب مع رؤية 2030 حيث تعمل الجمعية بشكل فاعل ضمن منظومة القطاع غير الربحي من أجل المساهمة في تحقيق أهداف وبرامج الرؤية من خلال تمكين فئة الأيتام واليتيمات والأمهات بمنظومة الخدمات الاجتماعية وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتمكين المسئولية الاجتماعية للشركات ومساهمتها الاجتماعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع زيادة مشاركة الشباب اجتماعيا في سوق العمل والمساهمة في تقليص البطالة.