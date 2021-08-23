غرفة تبوك تنظم ورشة عمل تعريفية عن برنامج الأراضي البيضاء

المناطق - تبوك:

تنظم الغرفة التجارية الصناعية بتبوك غداً, بالتعاون مع برنامج رسوم الأراضي البيضاء -عن بعد- ورشة عمل تعريفية عن برنامج “الأراضي البيضاء”.



ودعت غرفة تبوك رجال وسيدات الأعمال والمهتمين للحضور والاستفادة من الورشة التي ستتناول عدة محاور منها التعريف بالبرنامج والدور الذي يقوم به في القطاع العقاري ومراحل البرنامج وخطته المستقبلية بالإضافة إلى توضيح آلية عمل البرنامج والتغيير الذي سيحدثه في المرحلة القادمة.



وتأتي الورشة ضمن عدة برامج تنظمها غرفة تبوك بالتعاون مع الجهات الحكومية والهيئات لتطوير وتوعية القطاع الخاص.