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رصد أول حالة لسلالة “دلتا بلس” في مصر

رصد أول حالة لسلالة “دلتا بلس” في مصر
http://almnatiq.net/?p=1016177
المناطق - وكالات:

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد، اليوم (الإثنين)، عن رصد حالات مصابة بسلالة “دلتا بلس”، مبينة أن الحالة الأولى المصابة بتلك السلالة كانت في شهر يوليو الماضي لسيدة ولم يستدع دخولها المستشفى.

وأبرزت أنه تم رصد بعض الحالات المصابة بتلك السلالة ولها تاريخ سفر خارج مصر، لافتة إلى أن متحور دلتا ليس صعبا بقدر ما هو سريع الانتشار.

ولفتت إلى أن أعداد المصابين بفيروس كورونا قد ارتفعت خلال الموجة الرابعة في مصر، مضيفة أن هذا الارتفاع يلزم ضرورة تطعيم المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح حتى الآن.

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