احدث الأخبار

جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية بهويتها الجديدة
أبرز المواد
 صحة جازان تفعّل 9 عيادات افتراضية في مستشفى “إرادة” للصحة النفسية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل وفد منظومة الطاقة ويناقش سير أعمال مشاريعها
أبرز المواد
 شرطة الرياض: القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية
أبرز المواد
 لتعزيز الشفافية.. أمانة الشرقية تطلق الملف الرقمي للفرص الاستثمارية
أبرز المواد
 القيادة تعزي أمير الكويت وولي عهده في وفاة الشيخة بدرية الأحمد الجابر
أبرز المواد
 رصد أول حالة لسلالة “دلتا بلس” في مصر
أبرز المواد
 غرفة تبوك تنظم ورشة عمل تعريفية عن برنامج الأراضي البيضاء
أبرز المواد
 “بناء” تطلق ثالث مراحل مشروع “تاكسي” بتكلفة 560 ألف ريال
أبرز المواد
 أمير تبوك يستقبل وزير النقل والخدمات اللوجستية
أبرز المواد
 إعلان حالة الطوارئ في ولاية فيرمونت بسبب العاصفة الاستوائية هنري
أبرز المواد
 إطلاق النظام الإلكتروني للحضور والانصراف لمنسوبي إمارة الجوف
أبرز المواد
جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية بهويتها الجديدة

جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية بهويتها الجديدة

أبرز المواد
صحة جازان تفعّل 9 عيادات افتراضية في مستشفى “إرادة” للصحة النفسية

صحة جازان تفعّل 9 عيادات افتراضية في مستشفى “إرادة” للصحة النفسية

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل وفد منظومة الطاقة ويناقش سير أعمال مشاريعها

أمير القصيم يستقبل وفد منظومة الطاقة ويناقش سير أعمال مشاريعها

أبرز المواد
شرطة الرياض: القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية

شرطة الرياض: القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية

أبرز المواد

جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية بهويتها الجديدة

جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية بهويتها الجديدة
http://almnatiq.net/?p=1016198
المناطق - حفر الباطن:

دشن سعادة رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر يوم أمس الأحد 15/01/1443ه البوابة الإلكترونية لجامعة حفر الباطن بهويتها الجديدة.

وتقدم البوابة الجديدة معلومات متكاملة عن جامعة حفر الباطن، كما تتضمن تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بجودة عالية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والمستفيدين والإعلاميين والزائرين، بأسلوب تفاعلي وتقنيات متطورة.

وبين سعادة عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن عبدالله السويكت أن البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة تمكن جميع منسوبي الجامعة والمستفيدين من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة، والوصول إلى كافة المعلومات والبرامج والفعاليات المقدمة بكل يسر وسهولة.

وأشار إلى أنه قد تم رفع استيعاب الموقع إلى ما يقارب 600 ألف زائرٍ لحظي، كما تم إضافة ما يقارب 106 خدمة إلكترونية جديدة ومتنوعة لخدمة جميع الفئات المستفيدة من الموقع ومن أبرزها؛ خدمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والتي تتضمن خدمات إضافة المحتوى الخاص بعضو هيئة التدريس، والربط بالأنظمة التعليمية مثل البلاك بورد، ونظام القبول والتسجيل، والاستعلام عن رصيد الاجازات، وتقديم الإجازات وغيرها من الخدمات.

ويقدم الموقع خدمات إلكترونية متطورة للمكتبات والتي تهدف إلى دعـم العملية التعليمية ومساندة البحث العلمـي من خلال إتاحة مصادر المعلومات، حيث يمكن للمستفيد من خلال البوابة الإلكترونية استعراض مجموعات المكتبة والبحث في فهرس المكتبة والمصادر الإلكترونية والمستودع الرقمي، وإجراء خدمات الحجز والإعارة إلكترونياً.

أيضاً، يتضمن الموقع تقديم خدمات متنوعة للطلاب والطالبات والتي تمكن الطالب من خلالها إنجاز كل ما يحتاجه من خدمات خلال مسيرته الدراسية.يُعد مشروع تطوير الموقع الإلكتروني أحد المشاريع التنموية التي أعلنت عنها جامعة حفر الباطن مؤخراً؛ والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت وبدقة عالية وتوفير بيئة تعليمية تسهم بالتحصيل العلمي المميز الذي تنشده الجامعة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات منسوبيها للاستفادة من خدماتها بما يواكب عصر الحوكمة والثورة المعلوماتية وبما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.

روابط ذات صلة

صحة جازان تفعّل 9 عيادات افتراضية في مستشفى “إرادة” للصحة النفسية

صحة جازان تفعّل 9 عيادات افتراضية في مستشفى “إرادة” للصحة النفسية
أمير القصيم يستقبل وفد منظومة الطاقة ويناقش سير أعمال مشاريعها

أمير القصيم يستقبل وفد منظومة الطاقة ويناقش سير أعمال مشاريعها
شرطة الرياض: القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية

شرطة الرياض: القبض على مواطن لقيامه بإطلاق النار في مناسبة اجتماعية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*