جامعة حفر الباطن تدشن بوابتها الإلكترونية بهويتها الجديدة

المناطق - حفر الباطن:

دشن سعادة رئيس جامعة حفر الباطن الدكتور صالح بن مفلح آل صقر يوم أمس الأحد 15/01/1443ه البوابة الإلكترونية لجامعة حفر الباطن بهويتها الجديدة.



وتقدم البوابة الجديدة معلومات متكاملة عن جامعة حفر الباطن، كما تتضمن تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بجودة عالية لأعضاء هيئة التدريس والموظفين والطلاب والمستفيدين والإعلاميين والزائرين، بأسلوب تفاعلي وتقنيات متطورة.



وبين سعادة عميد عمادة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد بن عبدالله السويكت أن البوابة الإلكترونية الجديدة للجامعة تمكن جميع منسوبي الجامعة والمستفيدين من الاستفادة من جميع الخدمات التي تقدمها الجامعة، والوصول إلى كافة المعلومات والبرامج والفعاليات المقدمة بكل يسر وسهولة.



وأشار إلى أنه قد تم رفع استيعاب الموقع إلى ما يقارب 600 ألف زائرٍ لحظي، كما تم إضافة ما يقارب 106 خدمة إلكترونية جديدة ومتنوعة لخدمة جميع الفئات المستفيدة من الموقع ومن أبرزها؛ خدمات أعضاء هيئة التدريس والموظفين والتي تتضمن خدمات إضافة المحتوى الخاص بعضو هيئة التدريس، والربط بالأنظمة التعليمية مثل البلاك بورد، ونظام القبول والتسجيل، والاستعلام عن رصيد الاجازات، وتقديم الإجازات وغيرها من الخدمات.



ويقدم الموقع خدمات إلكترونية متطورة للمكتبات والتي تهدف إلى دعـم العملية التعليمية ومساندة البحث العلمـي من خلال إتاحة مصادر المعلومات، حيث يمكن للمستفيد من خلال البوابة الإلكترونية استعراض مجموعات المكتبة والبحث في فهرس المكتبة والمصادر الإلكترونية والمستودع الرقمي، وإجراء خدمات الحجز والإعارة إلكترونياً.



أيضاً، يتضمن الموقع تقديم خدمات متنوعة للطلاب والطالبات والتي تمكن الطالب من خلالها إنجاز كل ما يحتاجه من خدمات خلال مسيرته الدراسية.يُعد مشروع تطوير الموقع الإلكتروني أحد المشاريع التنموية التي أعلنت عنها جامعة حفر الباطن مؤخراً؛ والتي تهدف إلى الارتقاء بالعملية التعليمية من خلال تقديم أفضل الخدمات بأسرع وقت وبدقة عالية وتوفير بيئة تعليمية تسهم بالتحصيل العلمي المميز الذي تنشده الجامعة، لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة وتلبية احتياجات منسوبيها للاستفادة من خدماتها بما يواكب عصر الحوكمة والثورة المعلوماتية وبما يحقق تطلعات رؤية المملكة 2030.