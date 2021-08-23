محافظ شرورة ومدير جوازات نجران يناقشان الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين

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ناقش محافظ شرورة المكلف موفق بن عبدالهادي العـنزي بمقر المحافظة اليوم مع مدير جوازات منطقة نجران العميد سليمان بن محمد الخليل -بحضور مدير جوازات المحافظة المقدم ماجد بن أحمد الشعفي- الخدمات التي تقدمها جوازات شرورة للمواطنين والمقيمين والتسهيلات للعابرين عبر منفذ الوديعة الحدودي.

وكان العميد الخليل قد تفقد اليوم جوازات المحافظة واطلع على سير العمل وما تقدمه من خدمات لسكان المحافظة، كما تفقد جوازات منفذ الوديعة، وحث العاملين على مضاعفة الجهود في الإنجاز وتسخير الإمكانيات كافة لتقديم أفضل الخدمات للمستفيدين.