المياه الوطنية: الانتهاء من تنفيذ شبكات وتوصيلات للمياه في السليل بالرياض

المناطق - الرياض:

انتهت شركة المياه الوطنية ممثلة في القطاع الأوسط من تنفيذ شبكات وتوصيلات للمياه بمحافظة السليل بمنطقة الرياض، وذلك لخدمة أكثر من (5) آلاف مستفيد من سكان المحافظة. يأتي ذلك استمرارًا لجهود شركة المياه الوطنية المتواصلة في تنفيذ خططها الاستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.



وأوضحت الشركة أن المشروع بلغت أطوال شبكاته أكثر من (47) كم، بالإضافة إلى (431) توصيلة منزلية، وبتكلفة إجمالية تجاوزت أكثر من (7) ملايين ريال، بهدف زيادة نسب التغطية بالخدمات المائية، وتحسين مستواها، وتحقيق استدامة الأمن المائي.



وأكدت أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة، للانتهاء منها ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مشددةً في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.