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أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع

أمير القصيم يزور بعد غدٍ مهرجان التين بمحافظة البدائع
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المناطق_واس

يزور صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بعد غدٍ الأربعاء مهرجان التين بمحافظة البدائع، الذي يأتي ضمن المهرجانات الزراعية الموسمية بالمنطقة.
وثمّن محافظ البدائع خالد الربيعان لسمو أمير منطقة القصيم دعمه المستمر للمهرجانات الموسمية والمزارعين بالمنطقة.
وعدّ مهرجان التين أحد الروافد الاقتصادية للكثير من المزارعين والمنتجين لفاكهة التين التي تميزت بجودتها، حيث يساعد في تسويق المنتجات ودعم الشباب وتوفير الدخل وتحسين وزيادة وتطوير إنتاج وبيع التين وتعزيز الاقتصاد في المنطقة.

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