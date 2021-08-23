تعاون بين مجمع إرادة وجمعية أسر التوحد لتطوير علاج وتأهيل ذوي التوحد

المناطق - الرياض:

استقبل مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض اليوم الاثنين وفداً من جمعية أسر التوحد الخيرية بهدف بحث سبل التعاون المشترك لعلاج ورعاية ذوي التوحد وإيجاد برامج تدريبية مشتركة لتطوير مهارات المختصين في العلاج والتأهيل.



وكان في استقبال الوفد المدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني الذي أوضح أن المجمع يقدم خدمات متنوعة في مجال العلاج والتأهيل والإرشاد للأطفال الذين يعانون من اضطرابات نفسية وعقلية ومنهم الأطفال ذوي التوحد عبر مختصين من أطباء نفسيين وأخصائيين اجتماعيين نفسيين واجتماعيين وتمريض، بالإضافة إلى إنشاء قسم تنويم يضم ٥ أسرّة كأول مستشفى نفسي على مستوى المملكة، إضافة لخدمات العيادات الخارجية، واستحداث عيادة استشارية متخصصة للأطفال، مشيراَ إلى أن عدد ملفات الأطفال المسجلة في المجمع بلغت ما يقارب ٣٠٠٠ ملف طبي.



بدورها أشارت الأمين العام لجمعية أسر التوحد الخيرية أريج بنت جميل المعلم إلى الجهود التي تبذلها الجمعية لذوي التوحد وأسرهم وتطلعات الجمعية للتعاون مع المجمع فيما يخص الجهود العلاجية لهذه الفئة من المرضى ونوهت بالتعاون القائم لخدمة المرضى.



وحضر الاجتماع من المجمع مدير إدارة خدمات المرضى خالد المالكي ومدير إدارة تجربة المريض خلف العنزي وأخصائية اجتماعية أول بعيادة الأطفال وفيه الهايف ومن جمعية التوحد مشرفة العمل الاجتماعي بسمة الغازي.